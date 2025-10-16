Crollano le esportazioni verso gli Stati Uniti crescono per la Francia
Ad agosto 2025, secondo i dati Istat, il commercio estero dell’Italia ha registrato una flessione congiunturale, più marcata per le importazioni (-3,7%) rispetto alle esportazioni (-2,7%). Si tratta di un calo mensile che interrompe due mesi consecutivi di crescita. La diminuzione dell’export è dovuta principalmente alla contrazione delle vendite verso i Paesi extra Ue (-7,7%), mentre le esportazioni verso l’area Ue sono aumentate del 2,1%. Nel complesso, nel trimestre giugno-agosto 2025, rispetto al periodo precedente, le esportazioni italiane crescono dell’1,2%, mentre l’import registra una lieve riduzione (-0,3%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Crollano le esportazioni italiane verso gli USA (-21,2%) e aumentano le importazioni (+68,5%): i dazi americani e l’alto costo dell’energia mettono in crisi la competitività dell’Italia e dell’Europa. https://loom.ly/GEveo5I di @guidosalernoa - X Vai su X
Venerdì Trump ha annunciato un aumento del 100% dei dazi accusando Pechino di imporre nuove restrizioni "estremamente aggressive" alle esportazioni di terre rare - facebook.com Vai su Facebook
