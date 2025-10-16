Ad agosto 2025, secondo i dati Istat, il commercio estero dell’Italia ha registrato una flessione congiunturale, più marcata per le importazioni (-3,7%) rispetto alle esportazioni (-2,7%). Si tratta di un calo mensile che interrompe due mesi consecutivi di crescita. La diminuzione dell’export è dovuta principalmente alla contrazione delle vendite verso i Paesi extra Ue (-7,7%), mentre le esportazioni verso l’area Ue sono aumentate del 2,1%. Nel complesso, nel trimestre giugno-agosto 2025, rispetto al periodo precedente, le esportazioni italiane crescono dell’1,2%, mentre l’import registra una lieve riduzione (-0,3%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Crollano le esportazioni verso gli Stati Uniti, crescono per la Francia