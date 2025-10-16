Crisi Livorno la curva Nord attacca Esciua | Inadatto e incapace come i suoi ' servi' ora se ne vada insieme a loro
Il clima, attorno al Livorno, non è certo dei migliori. Il ko contro il Pineto, il sesto in nove gare di campionato (il settimo in dieci partite ufficiali), ha infatti certificato tutti i limiti della formazione amaranto, costretta ad annaspare in zona playout. Una situazione che sta mettendo a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Crisi Pierburg (Rheinmetall) – I lavoratori dichiarano la mobilitazione permanente: “No alla svendita dell’industria italiana” #fiomcgil #livorno - X Vai su X
Oggi sul quotidiano Il Tirreno una bella recensione di Roberto Cremonesi al libro di Mario Tredici, 2Anni tempestosi. Il 1956 a Livorno. Il caso Diaz e la crisi del Pci." edito da Mediaprint. #librodelgiorno #editoriperpassione #libridaleggere #mediaprint_livorn - facebook.com Vai su Facebook
Crisi Livorno, la curva Nord attacca Esciua: "Inadatto e incapace come i suoi 'servi', ora se ne vada insieme a loro" - Il ko contro il Pineto, il sesto in nove gare di campionato (il settimo in dieci partite ufficiali), ha infatti certificato tutti i limiti della ... Lo riporta today.it
Perugia, con il Livorno curva Nord a 5 euro. Prima c’è lo scoglio-Pineto: gara spartiacque - Quella di domenica però è decisiva per evitare nuovi ribaltoni ... Come scrive msn.com