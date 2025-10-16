Crisi d' impresa Aeffe in procedura di composizione negoziata | nominato il super esperto per il rilancio

La Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini l'8 ottobre ha nominato Riccardo Ranalli come esperto della composizione negoziata della crisi d'impresa in relazione alla quale Aeffe - società del lusso, quotata al segmento Euronext Star Milan del mercato Euronext Milan di Borsa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Aeffe, Riccardo Ranalli nominato esperto della composizione negoziata della crisi - Cesena e Rimini ha nominato Riccardo Ranalli quale esperto della composizione negoziata della crisi d'impresa in relazione alla quale la Aeffe, ... finanza.repubblica.it scrive

Aeffe: nominato il dott. Ranalli per la composizione negoziata - Cesena e Rimini ha nominato l'esperto indipendente per la società e la sua controllata Pollini che avevano richiesto istanza di accesso alla Cnc lo scorso 2 ... Da it.fashionnetwork.com

Riccardo Ranalli seguirà Aeffe nella composizione negoziata della crisi - Cesena e Rimini ha nominato Riccardo Ranalli quale esperto della composizione negoziata della crisi d'impresa ... Lo riporta pambianconews.com