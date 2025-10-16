Crespo | Io calciatore per caso Il compagno di squadra più forte? Al Milan Istanbul storia maledetta

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex bomber di Parma, Lazio, Milan e Inter si racconta: "Sono stato raggiunto da Lautaro, micidiale, ho un po' di malinconia. Mi piacerebbe tornare in Serie A da allenatore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

crespo io calciatore per caso il compagno di squadra pi249 forte al milan istanbul storia maledetta

© Gazzetta.it - Crespo: "Io, calciatore per caso. Il compagno di squadra più forte? Al Milan. Istanbul, storia maledetta"

