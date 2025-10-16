Crescendo Sinner Djokovic ko al Six Kings Slam | ora Alcaraz in finale
Riad, 16 ottobre – Anche l’Arabia lo sentenzia. Sinner ora va a un’alta velocità rispetto al mito Djokovic, che ora può solo osservare il numero 2 al mondo collezionare una prodezza dopo l’altra nel match. Altro ritmo, altra consistenza. E così Jannik, vincendo 6-4 6-2 contro il campionissimo serbo, vola in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo delle stelle a Riad. Sabato sera (20.30 in diretta su Netflix) incontrerà, manco a dirlo, Carlos Alcaraz che nell’altra semifinale ha battuto a sua volta agevolmente Taylor Fritz (6-4 6-2). E si rinnova un duello annunciato con il primo del ranking, vincitore degli ultimi due confronti: la finale di Cincinnati, quando l’azzurro si ritirò quasi subito per un malessere, e quella agli Us Open. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
