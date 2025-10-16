Cresce la squadra di Dazn | Andrea Marinozzi entra come opinionista

Gazzetta.it | 16 ott 2025

Il giornalista sportivo debutta in questo weekend nel programma "Vamos!", in attesa di iniziare il suo lavoro come telecronista nelle prossime gare di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Cresce la squadra di Dazn: Andrea Marinozzi entra come opinionista

