Cresce la squadra di Dazn | Andrea Marinoni entra come opinionista

Il giornalista sportivo debutta in questo weekend nel programma "Vamos!", in attesa di iniziare il suo lavoro come telecronista nelle prossime gare di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cresce la squadra di Dazn: Andrea Marinoni entra come opinionista

News recenti che potrebbero piacerti

Anita Putzu: adrenalina, spirito di squadra e voglia di crescere nel polo A soli 16 anni la giovane sarda Anita Putzu si presenta al primo Campionato Italiano di Arena Polo con entusiasmo palpabile: “Nel polo ho trovato adrenalina, squadra e voglia di impara - facebook.com Vai su Facebook

Andrea Marinozzi sbarca su Dazn, nuova voce della serie A - Un mese fa l'addio a Sky: "Persone valide e altre che preferisco lasciarmi alle spalle" - Sedici anni di carriera, il 39enne giornalista sportivo (ne farà 40 a gennaio), considerato tra i più talentuosi, raffinat ... Da affaritaliani.it

Andrea Marinozzi, dopo l'addio a Sky entra nella squadra di Dazn: «Sarà una bella emozione». L'esordio nel weekend - Giornalista sportivo tra i più apprezzati in Italia, da questa stagione Marinozzi entra a tutti ... Scrive msn.com

Andrea Marinozzi passa a Dazn: «Una realtà giovane e innovativa». La nuova vita professionale del telecronista - Il noto telecronista e giornalista sportivo Andrea Marinozzi si unisce alla squadra di DAZN e commenterà alcune partire di Serie A: il debutto da opinionista già questo sabato. Si legge su msn.com