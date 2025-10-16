Cremonese fari puntati su Vardy Maglia da titolare in arrivo? Le ultime novità

Cremonese-Udinese, occasione da non fallire: Vardy verso una maglia da titolare. La situazione attuale La Serie A riparte e a Cremona l'attenzione è tutta rivolta al match tra Cremonese e Udinese, in programma lunedì 20 ottobre allo stadio "Giovanni Zini". Il posticipo della settima giornata può rappresentare una tappa fondamentale per il cammino della squadra.

