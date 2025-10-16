Crema, 16 ottobre 2025 - Quando i carabinieri sono arrivati stava danneggiando gli arredi di un bar del centro di Crema. Un ragazzo di 22 anni, intorno alle 22.30 di mercoledì è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Montodine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale e porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane, con precedenti, era stato segnalato alla centrale operativa del 112: in un bar del centro cittadino di Crema stava arrecando disturbo agli altri clienti e creava problemi. La pattuglia della Stazione di Montodine, con il supporto di quella di Soncino, è arrivata sul posto rapidamente e il 22enne era nel dehor esterno e stava danneggiando il mobilio del bar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, ubriaco danneggia il dehor di un bar e aggredisce i carabinieri: denunciato 22enne