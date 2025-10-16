Creature dal vivo allo Sghetto per Bologna Jazz Festival

16 ott 2025

Creature è un batterista, compositore e produttore forse meglio conosciuto per il suo lavoro cometurnista per artisti emergenti come Yaya Bey e Cosmo Pyke.La sua musica lo colloca nella scena della jazz fusion da club inaugurata dal movimento brokenbeat. Caratterizzato da pad sintetizzati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

