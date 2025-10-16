Creative Factory in Piazza Santissima Annunziata

Dal 24 al 26 ottobre 2025 Firenze ospita una nuova edizione di Creative Factory, il market dedicato all’artigianato contemporaneo e al design indipendente, in programma in Piazza SS. Annunziata. Per tre giorni la storica piazza si trasformerà in uno spazio espositivo a cielo aperto, dove sarà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Gli altri mercatini a Firenze - In piazza Santissima Annunziata l’appuntamento è con “Creative Factory”, urban market aperto questo fine settimana dalle ore 9 alle 19:30. Come scrive lanazione.it

