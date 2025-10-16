Creative Factory in Piazza Santissima Annunziata
Dal 24 al 26 ottobre 2025 Firenze ospita una nuova edizione di Creative Factory, il market dedicato all’artigianato contemporaneo e al design indipendente, in programma in Piazza SS. Annunziata. Per tre giorni la storica piazza si trasformerà in uno spazio espositivo a cielo aperto, dove sarà. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Torna Creative Factory in Piazza dei Ciompi — un weekend dedicato all’artigianato contemporaneo, al design indipendente e alla creatività fatta a mano. 11–12 ottobre | 10:00–20:00 | Firenze Più di 30 makers da tutta Italia porteranno le loro creazioni: og - facebook.com Vai su Facebook
Gli altri mercatini a Firenze - In piazza Santissima Annunziata l’appuntamento è con “Creative Factory”, urban market aperto questo fine settimana dalle ore 9 alle 19:30. Come scrive lanazione.it