Crack al parco XXII Aprile pusher nigeriano finisce in manette

Intorno alle ore 2.00 di questa mattina la Squadra Volante ha effettuato un servizio mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacente nella zona che insiste sul parco XXII Aprile.Due agenti si sono posizionati all’interno di un cantiere edile attiguo al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondisci con queste news

Quarticciolo, blitz antidroga: dosi di crack nel parco giochi. I residenti ai carabinieri: “Grazie” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/06/news/quarticciolo_blitz_antidroga_crack_parco_giochi-424894136/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Attualmente nel Parco Verde vi sono attive 5 piazze su strada, che curano la vendita di crack, kobret, cocaina, fumo ed erba nel Parco Verde, e sono gestite dal clan Ciccarelli, tramite singoli capi piazza, Inoltre, vi sono circa altre 10 piazze che vendono solo co - facebook.com Vai su Facebook

Modena, servizio mirato contro lo spaccio al parco XXII Aprile: 35enne sorpreso con 16 dosi di crack - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 35 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo sassuolo2000.it

CONTROLLI AL PARCO XXII APRILE: SEQUESTRATE 14 DOSI DI SOSTANZA STUPEFACENTE - Nella giornata di venerdì 10 ottobre, la Polizia Locale di Modena ha condotto un intervento di presidio del territorio al parco XXII Aprile, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al de ... Lo riporta tvqui.it

Trappola per spacciatori al parco XXII aprile: pusher arrestato, il giudice dispone il divieto di dimora - Società: Oerazione della Polizia di Stato che durante la notte ha bloccato le vie di fuga e si è appostata dentro un cantiere edile per osservare i movimenti. Si legge su lapressa.it