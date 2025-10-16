Crack al parco XXII Aprile pusher nigeriano finisce in manette
Intorno alle ore 2.00 di questa mattina la Squadra Volante ha effettuato un servizio mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacente nella zona che insiste sul parco XXII Aprile.Due agenti si sono posizionati all’interno di un cantiere edile attiguo al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Attualmente nel Parco Verde vi sono attive 5 piazze su strada, che curano la vendita di crack, kobret, cocaina, fumo ed erba nel Parco Verde, e sono gestite dal clan Ciccarelli, tramite singoli capi piazza, Inoltre, vi sono circa altre 10 piazze che vendono solo co - facebook.com Vai su Facebook
