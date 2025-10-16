Covid mancato aggiornato piano pandemico | udienza per 4 dirigenti ed ex del ministero della Salute

Sono passati 5 anni dalla pandemia, dalle migliaia di morti e dagli ospedali costretti a convertire anche le sale operatorie per allestire letti per gli ammalati. Le inchieste penali sembravano concluse concluse con un nulla di fatto soprattutto per quanto le posizioni dei politici. Ma venerdì 17 ottobre a Roma inizia l’udienza preliminare dopo che lo scorso 20 gennaio la giudice di Roma Anna Maria Gavoni ha parzialmente respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e ha ordinato l’imputazione coatta per quattro dirigenti ed ex dirigenti del ministero della Salute. i Gli imputati sono Ranieri Guerra, Giuseppe Ruocco, Francesco Maraglino e Maria Grazia Pompa, che a partire dal 2013 hanno ricoperto il ruolo di direttori generali della Prevenzione e segretario generale del ministero della Salute (Ruocco) a partire dal 2013. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

