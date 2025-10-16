Covid mancato aggiornato piano pandemico | udienza per 4 dirigenti ed ex del ministero della Salute
Sono passati 5 anni dalla pandemia, dalle migliaia di morti e dagli ospedali costretti a convertire anche le sale operatorie per allestire letti per gli ammalati. Le inchieste penali sembravano concluse concluse con un nulla di fatto soprattutto per quanto le posizioni dei politici. Ma venerdì 17 ottobre a Roma inizia l’udienza preliminare dopo che lo scorso 20 gennaio la giudice di Roma Anna Maria Gavoni ha parzialmente respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e ha ordinato l’imputazione coatta per quattro dirigenti ed ex dirigenti del ministero della Salute. i Gli imputati sono Ranieri Guerra, Giuseppe Ruocco, Francesco Maraglino e Maria Grazia Pompa, che a partire dal 2013 hanno ricoperto il ruolo di direttori generali della Prevenzione e segretario generale del ministero della Salute (Ruocco) a partire dal 2013. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ilicic: «Senza il Covid con l'Atalanta saremmo arrivati in finale di Champions. Ci è mancato un trofeo» - X Vai su X
La verità su Guerra, Piano pandemico e Covid che Report nasconde - Sigfrido Ranucci ha attaccato Il Giornale dicendo che scrive cazz... Secondo msn.com
Covid, lockdown o coprifuoco alle 21 se contagi non calano in 7 giorni - Il Governo pensa già oltre l’ultimo Dpcm emanato per far fronte alla risalita dei contagi da Covid in Italia e, se le cose nei prossimi giorni non dovessero migliorare, è pronto a un’ulteriore stretta ... Da tpi.it
Covid. Gimbe: “Il 63,8% degli ucraini non è vaccinato. Prevedere piano immunizzazione per l’accoglienza, soprattutto per anziani e fragili” - Lo rileva il prosidente della Fondazione nell'ultimo rapporto settimanale sulla pandemia: “Il dato ucraino non deve essere sottovalutato: i piani di accoglienza del Governo per accogliere i civili in ... Come scrive quotidianosanita.it