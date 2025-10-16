Durante la pandemia Covid anche la scienza è diventata un’opinione. Ancora una volta dalle audizioni della bistrattata commissione d’inchiesta presieduta dal senatore Fdi Marco Lisei sono emersi nuovi brandelli di verità finora nascoste. Nel mirino è finito il tanto discusso protocollo per la terapia domiciliare «paracetamolo e vigile attesa», più noto con il nome del fortunato farmaco che tutti conosciamo. Un protocollo che per anni è stato contestato per la sua scarsissima efficacia ma che l’ex ministro della Salute Roberto Speranza ha difeso alla morte, persino davanti al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Covid, lo scienziato demolisce la terapia domiciliare "paracetamolo e vigile attesa"