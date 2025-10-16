News Tv. Il ritorno di Belén Rodriguez in Rai non poteva passare inosservato. Dopo l’arrivo su Radio2 con Matti da legare, le polemiche non si sono fatte attendere: tra cachet elevati, collegamenti da Milano e malumori interni, la presenza della showgirl argentina divide l’ambiente radiofonico. Eppure, dietro le tensioni, sembrerebbe esserci un progetto più ampio. Leggi anche: Giorgia Meloni insultata così sotto gli occhi di Floris: caos totale in studio (VIDEO) Cachet alle stelle: quanto guadagna Belén Rodriguez su Radio2. Secondo quanto riportato da Fanpage, il nome di Belén Rodriguez avrebbe acceso più di un malumore tra i corridoi di Radio Rai. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Costa troppo". Belen Rodriguez, futuro Rai in bilico? Cosa sta succedendo