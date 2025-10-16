Costa ex medico Roma su Bremer Leoni e il caso Rabiot | ESCLUSIVO

L’ortopedico intervenuto in diretta a ‘TiAmoCalciomercato’: al centro la questione infortunati, da Bremer a Leoni Vincenzo Costa è un noto ortopedico ed è stato medico sociale della Roma fino al giugno del 2024. Specializzato nel recupero degli infortunati, nel mondo dello sport è uno dei professionisti maggiormente apprezzati per la sua competenza e serietà. Oggi è intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’, sul nostro canale Youtube, per approfondire la situazione di Bremer e analizzare il momento attuale del calcio italiano e internazionale, con l’aumento degli infortunati. Infortunio Bremer, parla il dottor Costa (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Costa (ex medico Roma) su Bremer, Leoni e il “caso Rabiot” | ESCLUSIVO

Contenuti che potrebbero interessarti

Con il dottor Vincenzo Costa, ex medico sociale della Roma e specializzato in traumatologia sportiva, facciamo il punto sull'intervento a cui si è sottoposto #Bremer, il recupero di #Leoni e le polemiche dei calciatori sui troppi impegni e le lunghe trasferte, co - X Vai su X

Quanto costa davvero una telefonata con il medico? Un paziente racconta di aver ricevuto una fattura da 40 franchi per una chiamata di un minuto, ma il tempo conteggiato includeva anche lo studio della cartella medica. Un altro caso: 238.70 franchi per una v - facebook.com Vai su Facebook

Pallavicino, ex procuratore Rui Costa: “Mentre ero a Roma per firmare con la Lazio, Rui Costa mi chiamò urlandomi che Berlusconi aveva detto sì" - Nell'ultima puntata di Cronache di Spogliatoio, l'ex procuratore di Manuel Rui Costa Carlo Pallavicino è stato ospite ed ha parlato della trattativa saltata col Parma e con la Lazio ... Si legge su milannews.it

Roma, falso medico del Papa e dei cardinali prometteva impianti di cellule staminali: arrestato - Un medico argentino di 63 anni è stato arrestato dalla polizia postale a Roma su ordine del gio che ha ... Segnala roma.corriere.it