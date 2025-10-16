Così si possono trasformare le mobilitazioni di piazza per Gaza in opposizione sociale

di Giuseppe Mammana In attesa di capire se la tregua a Gaza possa reggere visto i fragili pilastri su cui è nata – il mancato riconoscimento dello stato palestinese e la vaghezza sul ritiro dell’Idf dalla Striscia – appare interessante riflettere sulle migliaia di persone che, nelle scorse settimane, hanno attraversato le piazze italiane bloccando stazioni, porti, tangenziali. Una moltitudine di persone che raccogliendo l’appello del collettivo dei lavoratori portuali di Genova, prima della partenza della Global Sumud Flotilla, chiedevano agli italiani di bloccare tutto, qualora l’esercito israeliano avesse fermato le imbarcazioni dirette verso Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

