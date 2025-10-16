Così noi hacker etici diamo la caccia ai bug
CYBERSICUREZZA. Moussouris, pioniera nella ricerca di punti vulnerabili nei codici informatici, sarà a «No Hat». Anche in questo settore ora arriva l’IA. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Gli hacker etici italiani primi sul podio all’European Cybersecurity Challenge 2025 Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/gli-hacker-etici-italiani-primi-sul-podio-alleuropean-cybersecurity-challenge-2025/ Dal 6 al 9 ottobre 2025, Varsavia è stata - facebook.com Vai su Facebook
Gli hacker etici italiani primi sul podio all’European Cybersecurity Challenge 2025 Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/gli-hacker-etici-italiani-primi-sul-podio-alleuropean-cybersecurity-challenge-2025/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it - X Vai su X
Gli hacker etici di Uniud (Daniel Fragrante, Antonio Coluccia e Marco Catanzaro) vincono la gara di cybersicurezza - Tre studenti dell'Università di Udine Daniel Fragrante di San Giovanni al Natisone, Antonio Coluccia di Santa Lucia di Piave, Marco Catanzaro di Gorizia sono i primi tre classificati della ... Secondo ilgazzettino.it