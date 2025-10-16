Così ci rimettono tutti gli esercenti ingiusto

"Crediamo che queste ordinanze servano a poco. La questione della sicurezza e dell’ ordine pubblico va risolta colpendo chi delinque e non i commercianti che tengono vivo il centro storico ". Così Alessio Vandelli del locale ‘Stile Libero’ di via Taglio commenta le nuove ordinanze decise dal sindaco, in particolare in tema di emissioni sonore, provvedimenti antivetro (niente vetro dopo le 20 ma bicchieri di plastica) e dehors. "Per quanto riguarda la filodiffusione, il locale deve avere comunque il limitatore. Visto che c’è già una normativa che impone limiti sonori, il Comune potrebbe controllare che si rispettino i limiti vigenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

