Cos'è l'Arc de Trump il monumento autocelebrativo che la Casa Bianca vuole costruire a Washington
Donald Trump propone di costruire un arco trionfale ispirato all’Arc de Triomphe di Parigi, di fronte al Lincoln Memorial, per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti. Finanziato da sostenitori privati, l’“Arc de Trump” punta a lasciare un segno monumentale nella capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
