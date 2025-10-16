Cos’è e come funzionerà?

2025-10-15 22:54:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Lionel Messi ha creato un nuovo torneo di calcio giovanile che ospiterà la sua competizione inaugurale nel dicembre di quest’anno, con due club inglesi e due ex squadre del 38enne tra quelli invitati a partecipare. Il torneo U16 si svolgerà in sei giorni dal 9 al 14 dicembre al Chase Stadium di Fort Lauderdale, sede dell’Inter Miami, club di Messi, e consisterà in 18 partite, con otto squadre coinvolte. Sia Chelsea che Manchester City dovrebbero prendere parte alla primissima edizione, che potrebbe diventare un evento annuale, con il coinvolgimento anche dei club ex e attuali di Messi, Barcellona e Inter Miami. 🔗 Leggi su Justcalcio.com