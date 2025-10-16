cosa sappiamo su welcome to derry il prequel di it firmato da hbo

Roma, 16 ottobre 2025 – Cresce l’attesa per Welcome to Derry, la serie HBO ambientata nell’universo di It. Prodotta e diretta da Andy Muschietti, autore dei due blockbuster cinematografici ispirati al romanzo di Stephen King, la serie riporta gli spettatori nella cittadina maledetta dove tutto è cominciato. E il nuovo trailer, uscito pochi giorni fa in Italia, conferma che la paura è più viva che mai. Il ritorno a Derry: dove tutto è cominciato. Il trailer ufficiale italiano di Welcome to Derry, pubblicato da Warner Bros. a inizio ottobre, ha riacceso l’entusiasmo dei fan di Stephen King e del grande horror. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

