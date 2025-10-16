Cosa prevede il nuovo piano regolatore di Torino | la città si trasforma a partire dai quartieri più green e con servizi raggiungibili in 15 minuti
“Come si sta in questo quartiere?”. Una domanda semplice moltiplicata per 34 diverse zone della città, da Lucento a Mirafiori, da Barriera di Milano a Cavoretto. Così, a partire dalle voci e dalle risposte di oltre 10mila cittadini torinesi, ha avuto inizio l’immane lavoro alle spalle di un piano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
