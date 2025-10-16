Il Comitato Artico della Commissione Esteri della Camera dei Deputati ha avviato i propri lavori con l’obiettivo di approfondire in chiave strategica, scientifica e geopolitica il ruolo dell’Italia nella regione, seguendo l’esempio del Comitato Indo-Pacifico, che ha concluso la sua fase di studio ma operativo come punto di riferimento per le relazioni con quell’area del mondo. Il programma ufficiale del nuovo Comitato spiega chiaramente la portata del lavoro in corso: “L’Artico, esteso per 30 milioni di km² e abitato da circa quattro milioni di persone, è oggi al centro di dinamiche geopolitiche complesse e di cambiamenti climatici che amplificano le sfide globali”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa lega Artico e Indo-Pacifico. Parla Formentini