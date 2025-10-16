Cosa le aveva fatto in vacanza Pamela uccisa dal fidanzato | l’orribile verità si scopre solo ora

Tvzap.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dramma consumato nel silenzio e nella paura. La tragica morte di Pamela Genini ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana, portando alla luce una storia fatta di violenze e minacce che si sono susseguite per mesi. La giovane, secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, aveva vissuto un vero e proprio incubo insieme al suo compagno, Gianluca Soncin. Più tentava di allontanarlo, più lui diventava aggressivo e intimidatorio. «Ammazzo te e tua madre», avrebbe ripetuto più volte, come ricostruito dalle indagini in corso. Leggi anche: Class action contro la Santa Sede, brutte notizie per Papa Leone: cosa succede Pamela Genini uccisa dal fidanzato, la dinamica dell’ultima aggressione e le indagini in corso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

cosa le aveva fatto in vacanza pamela uccisa dal fidanzato l8217orribile verit224 si scopre solo ora

© Tvzap.it - “Cosa le aveva fatto in vacanza”. Pamela uccisa dal fidanzato: l’orribile verità si scopre solo ora

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cosa aveva fatto vacanza“Cosa le aveva fatto in vacanza”. Pamela massacrata dal fidanzato, l’orribile verità scoperta solo ora - Sfociato nell'epilogo peggiore, una morte orribile che ha commosso e fatto indignare l'Italia intera. Si legge su thesocialpost.it

cosa aveva fatto vacanzaEnrica Bonaccorti: "Dopo la diagnosi di tumore sono sparita. Non ho salutato Baudo, mi hanno accusata di essere in vacanza" - La conduttrice ha pubblicato un lungo post su Instagram per ringraziare tutte le persone che le hanno scritto, facendole sentire affetto e vicinanza. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Aveva Fatto Vacanza