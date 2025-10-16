Cosa le aveva fatto in vacanza Pamela uccisa dal fidanzato | l’orribile verità si scopre solo ora

Un dramma consumato nel silenzio e nella paura. La tragica morte di Pamela Genini ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana, portando alla luce una storia fatta di violenze e minacce che si sono susseguite per mesi. La giovane, secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, aveva vissuto un vero e proprio incubo insieme al suo compagno, Gianluca Soncin. Più tentava di allontanarlo, più lui diventava aggressivo e intimidatorio. «Ammazzo te e tua madre», avrebbe ripetuto più volte, come ricostruito dalle indagini in corso. Leggi anche: Class action contro la Santa Sede, brutte notizie per Papa Leone: cosa succede Pamela Genini uccisa dal fidanzato, la dinamica dell’ultima aggressione e le indagini in corso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Cosa le aveva fatto in vacanza”. Pamela uccisa dal fidanzato: l’orribile verità si scopre solo ora

