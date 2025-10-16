Cosa le aveva fatto in vacanza Pamela massacrata dal fidanzato l’orribile verità scoperta solo ora

Violenze continue, un incubo senza fine. Sfociato nell’epilogo peggiore, una morte orribile che ha commosso e fatto indignare l’Italia intera. Chi conosceva Pamela Genini, descrive la relazione con Gianluca Soncin come un incubo. E più lei lo allontanava, più lui si faceva minaccioso. «Ammazzo te e tua madre», le avrebbe detto in diverse occasioni secondo le testimonianza raccolte dagli investigatori in queste ore. Un clima di terrore nel quale lei osava raccontare cosa succedeva solo a qualche amica e all’ex fidanzata, Francesco D., l’uomo con cui la donna era al telefono durante l’agguato fatale che è stato ascoltato in Procura a Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa le aveva fatto in vacanza”. Pamela massacrata dal fidanzato, l’orribile verità scoperta solo ora

News recenti che potrebbero piacerti

Dubbi in merito, ormai, ne erano rimasti pochi, ma il continuo rinvio dell'ufficialità della cosa aveva iniziato a rendere sospettosi parecchi addetti ai lavori. Oggi, però, Mercedes ha sciolto la riserva, e ha confermato che George Russell e Andrea Kimi Antonelli s - facebook.com Vai su Facebook

#ignotox Cosa aveva scoperto Chiara Poggi al Santuario delle Bozzole? L'ipotesi shock dell'avv. Lovati, legale di Sempio - X Vai su X

“Cosa le aveva fatto in vacanza”. Pamela massacrata dal fidanzato, l’orribile verità scoperta solo ora - Sfociato nell'epilogo peggiore, una morte orribile che ha commosso e fatto indignare l'Italia intera. Scrive thesocialpost.it

Enrica Bonaccorti: "Dopo la diagnosi di tumore sono sparita. Non ho salutato Baudo, mi hanno accusata di essere in vacanza" - La conduttrice ha pubblicato un lungo post su Instagram per ringraziare tutte le persone che le hanno scritto, facendole sentire affetto e vicinanza. Come scrive today.it