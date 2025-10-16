Cosa le aveva fatto in vacanza Pamela massacrata dal fidanzato l’orribile verità scoperta solo ora
Violenze continue, un incubo senza fine. Sfociato nell’epilogo peggiore, una morte orribile che ha commosso e fatto indignare l’Italia intera. Chi conosceva Pamela Genini, descrive la relazione con Gianluca Soncin come un incubo. E più lei lo allontanava, più lui si faceva minaccioso. «Ammazzo te e tua madre», le avrebbe detto in diverse occasioni secondo le testimonianza raccolte dagli investigatori in queste ore. Un clima di terrore nel quale lei osava raccontare cosa succedeva solo a qualche amica e all’ex fidanzata, Francesco D., l’uomo con cui la donna era al telefono durante l’agguato fatale che è stato ascoltato in Procura a Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dubbi in merito, ormai, ne erano rimasti pochi, ma il continuo rinvio dell'ufficialità della cosa aveva iniziato a rendere sospettosi parecchi addetti ai lavori. Oggi, però, Mercedes ha sciolto la riserva, e ha confermato che George Russell e Andrea Kimi Antonelli s - facebook.com Vai su Facebook
#ignotox Cosa aveva scoperto Chiara Poggi al Santuario delle Bozzole? L'ipotesi shock dell'avv. Lovati, legale di Sempio - X Vai su X
“Cosa le aveva fatto in vacanza”. Pamela massacrata dal fidanzato, l’orribile verità scoperta solo ora - Sfociato nell'epilogo peggiore, una morte orribile che ha commosso e fatto indignare l'Italia intera. Scrive thesocialpost.it
Enrica Bonaccorti: "Dopo la diagnosi di tumore sono sparita. Non ho salutato Baudo, mi hanno accusata di essere in vacanza" - La conduttrice ha pubblicato un lungo post su Instagram per ringraziare tutte le persone che le hanno scritto, facendole sentire affetto e vicinanza. Come scrive today.it