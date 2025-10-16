Cosa fare in città | gli eventi del fine settimana del 18 e 19 ottobre

Novaratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo fine settimana autunnale con tanti appuntamenti ed eventi è in arrivo nel novarese e nel Vco.In programma ci sono fiere, spettacoli, festival, mercatini, mostre, appuntamenti enogastronomici, concerti e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo terzo week end di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 ottobre: tutti gli eventi - Lo sport e l'arte sono i grandi protagonisti di questo weekend di metà ottobre, con numerose iniziative aperte a tutti. Lo riporta virgilio.it

cosa fare citt224 eventiCosa fare a Milano, nel weekend di sabato 4 e domenica 5 ottobre - Sabato 4 ottobre 2025 a Milano, Standard Bodies si svolge al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dalle 18:30 con performance artistiche e aperitivo; la terza tappa della “Milano Cha ... 7giorni.info scrive

cosa fare citt224 eventiMilano, cosa fare nel weekend dal 10 al 12 ottobre: tutti gli eventi (anche gratis) da non perdere - Il secondo weekend di ottobre è arrivato a per chi resterà a Milano sarà possibile immergersi in una lunga serie di eventi, molti dei quali gratuiti. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Citt224 Eventi