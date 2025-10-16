Cosa fare a Catania nel weekend | tutti gli eventi

Nella speranza che il maltempo possa essere lasciato presto alle spalle, ecco finalmente arrivare il weekend a Catania e provincia.A farla da protagonista sarà sicuramente il teatro: Liolà con Giampiero Ingrassia, ‘Il piacere dell’onestà' con Pippo Pattavina e gli spettacoli ‘Al suo posto’. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it