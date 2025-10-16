Cosa c’è dietro la nuova campagna di reclutamento militare di Mosca
Nell’autunno del 2025 la Federazione Russa ha rilanciato con forza la propria campagna di arruolamento militare a contratto. Sui canali social ufficiali e para-governativi, in particolare su VKontakte, si è registrato un incremento di oltre il 40% delle pubblicazioni promozionali rispetto al semestre precedente, secondo quanto rileva un’analisi di OpenMinds. Un dato apparentemente tecnico, ma che in realtà riflette il tentativo del Cremlino di trasformare il conflitto in corso in un processo gestionale, amministrato attraverso strumenti civili come pubblicità, incentivi, lessico economico, più che tramite mobilitazioni collettive di massa. 🔗 Leggi su Formiche.net
