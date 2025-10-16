cortona jazz quattro giorni di grande musica

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Cortona si prepara ad accogliere la settima edizione del Cortona Jazz Festival, dal 22 al 25 ottobre, un appuntamento ormai consolidato che torna con un programma ancora più ricco e una vocazione fortemente internazionale. Per quattro giorni, la città toscana si trasformerà in un crocevia di esperienze artistiche, culturali ed enogastronomiche, dove la musica jazz dialoga con il territorio e con il mondo. Il programma è stato presentato in collaborazione con l’Amministrazione comunale che patrocina e sostiene l’evento. Negli anni, il festival ha saputo distinguersi grazie a un format unico che unisce alta formazione musicale e concerti live di altissimo livello, in uno dei contesti più suggestivi d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

