Cortei di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza giovanile | strade chiuse nel centro cittadino

Domani pomeriggio, venerdì 17 ottobre, sono in programma due distinte manifestazioni che attraverseranno alcune strade del centro per cittadino sensibilizzare sul tema della sicurezza urbana e la violenza giovanile. Per questo motivo l’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Domani 16 ottobre ricorre la “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale il Comune di Empoli aderisce convintamente proseguendo nel percorso di sensibilizzazione e di approfondimento nelle scuol - facebook.com Vai su Facebook

Anche quest’anno l’acqua diventa protagonista sul grande schermo: siamo Main Partner della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, con un programma che celebra il legame tra acqua e cinema, due elementi che condividono sensibilizzazione, memo - X Vai su X

Violenza al corteo per Gaza a Milano, tre arresti. Misure anche per due minorenni - Tre manifestanti coinvolti nei violenti scontri a Milano davanti alla stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, sono stati arrestati dalla Polizia con le accuse di resistenza e danneggiamento ... Scrive ansa.it

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto” - Brescia, 24 settembre 2025 – Il giorno dopo le due mobilitazioni per la Palestina resta, da una parte, lo stupore per i numeri e l’eterogeneità dei partecipanti, dall’altra lo sconcerto per la ... Secondo ilgiorno.it

Cortei per la Palestina, 2mila persone in strada ad Ancona: «Le Marche sanno da che parte stare». Sit-in e scioperi anche a Pesaro, Fano, Senigallia, Macerata e Fermo - È partito il primo dei due cortei per la Palestina, organizzato dal Coordinamento Marche per la Palestina, che da Marina Dorica arriverà al terminal Maersk del porto di Ancona. Riporta corriereadriatico.it