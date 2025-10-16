Corsi di canto lingua dei segni uscite fotografiche | ripartono le attività per i giovani al centro Berlinguer

Ripartono dal 26 ottobre a Vasto le attività legate al Progetto Giovani e del servizio Informagiovani: la nuova stagione di iniziative è dedicata alle persone con età dai 12 ai 35 anniUn programma ricco di attività gratuite dedicate alla formazione, all’espressione creativa e all’aggregazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

