Corruzione Enrico Tiero interrogato dal giudice | Ha risposto a tutte le domande | IL VIDEO

Latinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' durato dalle 9,30 alle 12,30 l'interrogatorio del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero, davanti al gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario e alla pm Martina Taglione.Tre ore in cui il politico pontino ha risposto alle domande circostanziando i dettagli delle contestazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

