Corruzione Enrico Tiero in tribunale per l’interrogatorio
Enrico Tiero è arrivato questa mattina in tribunale a Latina per l’interrogatorio davanti al gip che dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dalla procura nell’ambito dell’inchiesta per corruzione.Il consigliere regionale si è presentato alle 9.30 in piazza Buozzi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Enrico Tiero indagato, l’opposizione in Regione: “Lasci la presidenza della commissione” - La nota congiunta dei capigruppo: “In attesa che la magistratura faccia piena luce sui fatti, è indispensabile un gesto di responsabilità politica” ... Riporta latinatoday.it
Corruzione, il consigliere regionale Tiero dal gip - È iniziato da poco fa davanti al gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario e al pm Martina Taglione l'interrogatorio del consigliere regionale Enrico Tiero, indagato per episodi di corruzione che ... Come scrive latinaoggi.eu
Tiero, oggi l’interrogatorio. I Pm: corruzione sistemica - L’inchiesta della Procura: sussisterebbe un rapporto di reciprocità tra la ricezione di utilità o l'accettazione di promesse e l'esercizio della funzione pubblica ... Come scrive latinaoggi.eu