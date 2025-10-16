Corruzione Enrico Tiero in tribunale per l’interrogatorio

Latinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Tiero è arrivato questa mattina in tribunale a Latina per l’interrogatorio davanti al gip che dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari presentata dalla procura nell’ambito dell’inchiesta per corruzione.Il consigliere regionale si è presentato alle 9.30 in piazza Buozzi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

