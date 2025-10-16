Corriere dello Sport | Buongiorno e Politano doppio sorriso

"> Tutti rientrati, o quasi. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’infermeria del Napoli inizia finalmente a svuotarsi. Antonio Conte può tornare a sorridere in vista della trasferta di Torino: due elementi chiave, Alessandro Buongiorno e Matteo Politano, sembravano destinati a restare fuori ma potrebbero invece tornare tra i convocati. Magari non dall’inizio, ma la panchina non è più un miraggio. Intanto, l’allenatore ha ritrovato l’intero gruppo a disposizione nella seduta pomeridiana di Castel Volturno. I primi a rientrare, sottolinea Palliggiano nel Corriere dello Sport, erano stati Hojlund, McTominay e Gilmour. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Buongiorno e Politano, doppio sorriso”

