' Corri pedala nuota' | Pontedera si prepara alla 14° edizione della ' Natalonga'

Pisatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corri, pedala, nuota. La 14esima edizione della ‘Natalonga’, organizzata dalla associazione I love Vale, la onlus dedicata a Valentina Parentini, è ai nastri di partenza. Appuntamento sabato e domenica, 18 e 19 ottobre (giorno che coincide col compleanno di Valentina), per una iniziativa come. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

