' Corri pedala nuota' | Pontedera si prepara alla 14° edizione della ' Natalonga'

Corri, pedala, nuota. La 14esima edizione della ‘Natalonga’, organizzata dalla associazione I love Vale, la onlus dedicata a Valentina Parentini, è ai nastri di partenza. Appuntamento sabato e domenica, 18 e 19 ottobre (giorno che coincide col compleanno di Valentina), per una iniziativa come. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sale Langhe in corsa tra sorrisi e pedali! Sabato 11 ottobre il nostro paese ha vissuto una splendida giornata di sport con la tradizionale “Corri e Pedala”, organizzata da Comune e Polisportiva. Un clima quasi primaverile e oltre 50 partecipanti ha - facebook.com Vai su Facebook

Pontedera, sport e solidarietà nel ricordo di Valentina Parentini - Sabato 18 e domenica 19 ottobre centinaia di persone attese tra corsa, nuoto e bici: l'associazione "I love Vale" punta a finanziare una nuova borsa di studio, forte di oltre 150mila euro già raccolti ... Scrive msn.com