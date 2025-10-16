Corpo carbonizzato mistero nei boschi a Legoli
Peccioli, 16 ottobre 2025 – Un cadavere è stato trovato carbonizzato in un’auto distrutta da un incendio in un canalone nei boschi vicino Legoli, nel comune di Peccioli. E’ mistero. La scoperta è stata fatta ieri nel tardo pomeriggio quando è stato visto del fumo provenire dalla zona. Sono stati allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa. A Legoli è arrivata una squadra del distaccamento di Cascina e dentro la macchina incendiata è stato trovato il cadavere di una persona, non si sa se un uomo o una donna. Sono stati gli stessi pompieri a richiedere l’intervento dei carabinieri della stazione di Peccioli e della compagnia di San Miniato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
