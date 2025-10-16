Coppa Italia Promozione andata degli ottavi con tante riserve in campo Gucci per mezzo tempo San Costanzo show con Speranzini Il Fano dei baby perde il derby

ALMA 0 SAN COSTANZO 1 ALMA JUVE (4-4-2): Sodani; Scarlatti, Riggioni, Cecchini, Innocenti (18’ st Di Letizia); Niang (25’ st Pinna), Palazzi N., Palazzi M., Incerti (33’ st Bertini); Gucci (1’ st Rovinelli), Arpaia (22’ st Manuelli). A disp. Tommasino, Francini, Saponaro, Zaccardo. All. Omiccioli. SAN COSTANZO (4-3-3): Giulini (25’ st Valente); Brancasecca, Pierelli, Mendy, Polverari; Carta (18’ st Passarini), Speranzini (19’ st Saurro A.), Patriciello, Petrini (11’ st Ruta); Zepponi (28’ st Cozzolino), Pierini. A disp. Valente, Vitali, Rivelli, Saurro S., Benvenuti. All. Carta. Arbitro: Chenouf di Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coppa italia promozione andata degli ottavi con tante riserve in campo gucci per mezzo tempo san costanzo show con speranzini il fano dei baby perde il derby

Coppa Italia Promozione, andata degli ottavi con tante riserve in campo. Gucci per mezzo tempo. San Costanzo show con Speranzini. Il Fano dei "baby» perde il derby

