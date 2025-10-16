Coppa Italia Promozione andata degli ottavi con tante riserve in campo Gucci per mezzo tempo San Costanzo show con Speranzini Il Fano dei baby perde il derby
ALMA 0 SAN COSTANZO 1 ALMA JUVE (4-4-2): Sodani; Scarlatti, Riggioni, Cecchini, Innocenti (18' st Di Letizia); Niang (25' st Pinna), Palazzi N., Palazzi M., Incerti (33' st Bertini); Gucci (1' st Rovinelli), Arpaia (22' st Manuelli). A disp. Tommasino, Francini, Saponaro, Zaccardo. All. Omiccioli. SAN COSTANZO (4-3-3): Giulini (25' st Valente); Brancasecca, Pierelli, Mendy, Polverari; Carta (18' st Passarini), Speranzini (19' st Saurro A.), Patriciello, Petrini (11' st Ruta); Zepponi (28' st Cozzolino), Pierini. A disp. Valente, Vitali, Rivelli, Saurro S., Benvenuti. All. Carta. Arbitro: Chenouf di Pesaro.
