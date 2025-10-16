Coppa Italia Eccellenza Il Montegranaro cede ai calci di rigore

Montegranaro 2 Tolentino 2 Montegranaro (4-4-2): Taborda; Chimezie, Capodaglio, Lucarini, Stortini (9’st Alidori); Evangelisti, Proesmans, Busato (26’st Capponi), Marucci; Ruggieri, Ciarrocchi (38’st Tonuzi). All. Mengo Tolentino (4-3-3 ): Marricchi; Romitelli (45’st Fontana), Di Biagio (13’st Romoli), Tomassetti (1’st Strano), Salvucci; Rozzi, Giuggiolini, Marasca (45’st Mariani); Cappa, Pietrani, Papini (1’st Moscati). All. Passarini Arbitro: Gagliardi di San Benedetto Reti: 27’ Ruggieri, 2’ st Moscati, 3’ st Evangelisti, 33’ st Marasca Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Tomassetti, Di Biagio, Marasca, Proesmans. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

