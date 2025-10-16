Coppa Italia di Eccellenza | l' Atletico Catania si arrende alla Messana
L'Atletico Catania 1994 Viagrande saluta la Coppa Italia di Eccellenza. Ai quarti di finale approda la Messana, che dopo aver vinto in trasferta per 2-1 si ripete al Sorbello Stadium di Bisconte - Messina imponendosi per 3-2.I giallorossoblù di mister Angelo Galfano escono dalla competizione a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Vinciamo noi e andiamo avanti in Coppa Italia di Promozione! #cuorerossoblu? - facebook.com Vai su Facebook
#ALBALONGA - @laquila_calcio 1927: trentaduesimi di finale Coppa Italia #serieD - X Vai su X
Coppa Italia di Eccellenza: l’Atletico Catania si arrende alla Messana - 1 subito all’andata, i giallorossoblù di mister Angelo Galfano cedono anche nel match di ritorno al “Sorbello Stadium” di Bisconte per 3- Si legge su cataniatoday.it
Eccellenza: battuti pierantonio e terni fc. Narnese-Atletico Bmg è la finale di Coppa - Atletico Bmg la finale di Coppa di Eccellenza che si disputerà martedì 6 gennaio. Lo riporta lanazione.it
Coppa Italia Eccellenza: oggi Atletico Racale-Città di Gallipoli - CALCIO – Riparte la Coppa Italia Eccellenza Puglia: oggi è in programma l’andata del secondo turno della competizione. trnews.it scrive