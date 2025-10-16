Coppa Italia di Eccellenza | l' Atletico Catania si arrende alla Messana

L'Atletico Catania 1994 Viagrande saluta la Coppa Italia di Eccellenza. Ai quarti di finale approda la Messana, che dopo aver vinto in trasferta per 2-1 si ripete al Sorbello Stadium di Bisconte - Messina imponendosi per 3-2.I giallorossoblù di mister Angelo Galfano escono dalla competizione a.

