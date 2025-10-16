Copilot è sempre più dentro Windows | arriva Vision in Italia e con le Azioni si gestirà il sistema operativo via IA

Dday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Microsoft rafforza Copilot rendendolo un assistente realmente operativo nel sistema. Vision “vede” le schermate, Ask Copilot sostituirà la ricerca e le Azioni automatizzeranno i compiti locali. 🔗 Leggi su Dday.it

Copilot è sempre più dentro Windows: arriva Vision in Italia e con le Azioni si gestirà il sistema operativo via IA

