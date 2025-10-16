Copertino Puglia amara Tennis Ceriano ancora al tappeto
Seconda giornata di campionato, seconda sconfitta per il Club Tennis Ceriano che, a Copertino, cede 3-1 all’ Apem. Un risultato che brucia: le brianzole hanno lottato in due match infiniti, sfiorando il pareggio nel match di doppio ma venendo beffate nei momenti decisivi. L’incontro si apre con la sconfitta più netta della giornata: nel primo singolare Rachele Zingale viene battuta 6-1 6-0 dalla romena Andreea Rosca. Ben diverso l’andamento del secondo singolare durato due ore e 40 minuti. Enola Chiesa, al debutto stagionale con la nuova maglia, conquista il primo set 6-3 contro Vittoria Paganetti, ma nel secondo cede con lo stesso punteggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
