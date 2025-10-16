Cooperative prestigiosa nomina per Monica Fantini | diventa la prima donna alla guida di Cecop
Monica Fantini è la nuova presidente di Cecop, la Confederazione europea delle cooperative di produzione, lavoro e servizi. L’elezione è avvenuta giovedì a Bruxelles durante l’assemblea generale di Cecop. Con questa elezione, Fantini diventa la prima donna alla guida di Cecop e assumerà anche il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
