Convocato e informato Milo Infante la Rai lo ha deciso a sorpresa | tutti spiazzati
Da anni è uno dei volti più solidi e riconoscibili dell’informazione televisiva italiana, ma in questa stagione Milo Infante sembra aver raggiunto una nuova consacrazione. Dopo il successo estivo, il giornalista è tornato in prima serata su Rai 2 con un nuovo ciclo di Ore 14 sera, il format che approfondisce i casi di cronaca nera più seguiti dal pubblico. Una scelta che si è rivelata vincente, perché la sua capacità di raccontare le storie con equilibrio e rigore ha attirato una platea sempre più ampia, consolidando la fiducia del pubblico verso il suo modo di fare giornalismo. >> “È ufficiale, che schiaffo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta di 1ª convocazione lunedì 13 ottobre e lunedì 20 ottobre 2025, sempre alle ore 20:45. Lo stesso Consiglio Comunale è convocato in seduta di 2ª convocazione, ai sensi di Legge, giovedì 16 ottobre alle ore 20.45, n - facebook.com Vai su Facebook
Milo Infante manda la pubblicità ma prende la linea Pierluigi Diaco: l’errore in diretta - Problemi tecnici durante la puntata di mercoledì 10 settembre di Ore 14, il programma di informazione pomeridiano di Rai2 condotto da Milo Infante. Scrive fanpage.it