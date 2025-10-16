Convocato e informato Milo Infante la Rai lo ha deciso a sorpresa | tutti spiazzati

Da anni è uno dei volti più solidi e riconoscibili dell’informazione televisiva italiana, ma in questa stagione Milo Infante sembra aver raggiunto una nuova consacrazione. Dopo il successo estivo, il giornalista è tornato in prima serata su Rai 2 con un nuovo ciclo di Ore 14 sera, il format che approfondisce i casi di cronaca nera più seguiti dal pubblico. Una scelta che si è rivelata vincente, perché la sua capacità di raccontare le storie con equilibrio e rigore ha attirato una platea sempre più ampia, consolidando la fiducia del pubblico verso il suo modo di fare giornalismo. >> “È ufficiale, che schiaffo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it