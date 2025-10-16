Convocati Sampdoria per la Virtus Entella | ecco le decisioni su Ferrari e Malagrida in vista della sfida

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convocati Sampdoria, i convocati per la Virtus Entella: Donati decide su Ferrari e Malagrida. La lista dei blucerchiati Il tecnico della Sampdoria, Massimo Donati, ha reso nota la lista dei convocati in vista della sfida contro la Virtus Entella. L’incontro, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie B 202526, si disputerà domani alle ore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

convocati sampdoria per la virtus entella ecco le decisioni su ferrari e malagrida in vista della sfida

© Calcionews24.com - Convocati Sampdoria per la Virtus Entella: ecco le decisioni su Ferrari e Malagrida in vista della sfida

Contenuti che potrebbero interessarti

convocati sampdoria virtus entellaVirtus Entella-Sampdoria, i convocati di Donati: torna Ferrari, assente Pafundi - Attraverso i propri canali ufficiali la Sampdoria ha reso nota la distinta con i nomi dei giocatori convocati dal tecnico Massimo Donati per la gara di. Lo riporta tuttomercatoweb.com

convocati sampdoria virtus entellaVerso Virtus Entella-Sampdoria, Alex Ferrari torna tra i convocati di Massimo Donati: e non è il solo. La lista - Ecco i convocati di Massimo Donati per la sfida della Sampdoria contro la Virtus Entella, torna Alex Ferrari ma non è il ... Da clubdoria46.it

convocati sampdoria virtus entellaConvocati Sampdoria per la Virtus Entella: le scelte di Donati su Ferrari e Malagrida - Convocati Sampdoria: l’allenatore Massimo Donati ha reso pubbliche le proprie decisioni in vista della partita dell’8a giornata contro la Virtus Entella Massimo Donati, tecnico della Sampdoria, ha dir ... Si legge su sampnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Convocati Sampdoria Virtus Entella