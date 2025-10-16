Controlli su strada dei carabinieri | due denunce e una patente ritirata

CAROVIGNO - Due denunce e una patente ritirata. Questo è l'esito di alcuni controlli su strada dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni a Carovigno. Le operazioni hanno coinvolto anche i luoghi della movida. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà perché dopo accertamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

