Controlli su strada dei carabinieri | due denunce e una patente ritirata

16 ott 2025

CAROVIGNO - Due denunce e una patente ritirata. Questo è l'esito di alcuni controlli su strada dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni a Carovigno. Le operazioni hanno coinvolto anche i luoghi della movida. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà perché dopo accertamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

