Controlli e multe a raffica in circoli bar e locali

Nei giorni scorsi è stato organizzato un servizio congiunto da parte dei carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena e dei militari del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Genova, insieme alla polizia locale, volto a ispezionare circoli privati e altri esercizi pubblici di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altre letture consigliate

Sampierdarena, controlli a tappeto in locali e circoli: multe per 18 mila euro https://genovaquotidiana.com/2025/10/16/sampierdarena-controlli-a-tappeto-in-locali-e-circoli-multe-per-18-mila-euro/… - X Vai su X

E-Bike 'truccati', 66 multe per 70.000 euro a Bolzano. Controlli della Polizia Municipale #ANSAmotori #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Polizia locale, raffica di controlli: un arresto e multe - Durante un servizio di controllo del territorio nella zona della biblioteca comunale di Pontedera, area frequentata da ... Da lanazione.it

Raffica di controlli sulle strade. Oltre cento sanzioni al mese: "Tante multe per i divieti di sosta" - Il Comune aveva promesso un giro di vite sui trasgressori dei monopattini e, infatti, i controlli si sono intensificati per innalzare il livello di sicurezza sulle strade ed ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Polizia Locale, raffica di controlli in città: oltre 100 sanzioni in pochi mesi - Una stagione estiva che si va concludendo con segnali importanti da parte della Polizia Locale. Scrive msn.com