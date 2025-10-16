Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, con l’importante supporto dell’unità cinofila del Nucleo di Modugno (BA), hanno portato a termine un’imponente operazione di controllo straordinario del territorio, nell’ambito del servizio denominato “Alto Impatto ”, fortemente voluto e coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. L’intervento, svolto in una fascia oraria compresa tra le 7 e le 13, ha interessato vari quartieri del capoluogo jonico ritenuti sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico e della criminalità. Numerosi sono stati i controlli effettuati su persone e veicoli, con il supporto operativo dell’unità cinofila, che ha consentito di condurre perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli dei carabinieri, droga e coltello sequestrati