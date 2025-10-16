Controlli dei carabinieri droga e coltello sequestrati
Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, con l’importante supporto dell’unità cinofila del Nucleo di Modugno (BA), hanno portato a termine un’imponente operazione di controllo straordinario del territorio, nell’ambito del servizio denominato “Alto Impatto ”, fortemente voluto e coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. L’intervento, svolto in una fascia oraria compresa tra le 7 e le 13, ha interessato vari quartieri del capoluogo jonico ritenuti sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico e della criminalità. Numerosi sono stati i controlli effettuati su persone e veicoli, con il supporto operativo dell’unità cinofila, che ha consentito di condurre perquisizioni personali, veicolari e domiciliari. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Controlli sulla Statale 38: operazione antidroga dei carabinieri a Berbenno di Valtellina #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
Controlli dei Carabinieri a Milano contro reati predatori e spaccio. Nel corso dell’operazione sono stati arrestati 7 pusher e altre 16 persone sono state denunciate per reati vari: dal furto al porto abusivo di oggetti atti a offendere, fino alla guida in stato di ebbre - X Vai su X
Enna. Guida in stato d’ebbrezza e droga in auto: sei persone nei guai - I Carabinieri del Comando Provinciale di Enna hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale sia nel capoluogo che nei comuni della provincia allo scopo, in particolare, di prevenire ... libertasicilia.it scrive
Blitz in Borgo Stazione, scattano denunce per rissa, droga e possesso di un coltello - Proseguono i controlli ad alto impatto della Polizia di Stato di Udine, insieme ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alle unità cinofile della Guardia di Finanza nelle zone più sensibili della città ... Da udinetoday.it
Latina, controlli “Alto impatto” dei Carabinieri: un arresto per droga, due denunce per armi improprie - Controlli “Alto impatto” dei Carabinieri a Latina: arrestato un 44enne con circa 70 g di cocaina in cantina; denunciati due uomini con armi improprie; sequestri per oltre 70 g di droga. Riporta latinaquotidiano.it